Dass die geplanten 181 Maßnahmen zur Budgetsanierung in Neunkirchen, die zuletzt der Öffentlichkeit präsentiert wurden, noch länger ein beherrschendes Thema sein werden, liegt auf der Hand.

Und auch wenn derzeit die Resonanz seitens der Bevölkerung am Rathaus noch kaum spürbar ist, dürfen sich die Politverantwortlichen nicht davon blenden lassen. Denn das wird sich schlagartig ändern, sobald die ersten Beschlüsse schlagend werden und die Neunkirchner tiefer ins Geldbörserl greifen müssen.

Mit einer Informationsoffensive in kleinen Dosen will die SPÖ in ihrer Oppositionsrolle nicht nur darüber regelmäßig aufklären, sondern auch die eine oder andere Maßnahme auch bereinigen: So hat man bereits angekündigt, die Streichung des Pensionistenballs verhindern zu wollen. Notfalls werde man diesen aus der eigenen Tasche finanzieren.

Vielleicht entwickelt sich daraus ja sogar ein Wettstreit im positiven Sinn: Wenn am Ende des Tages dadurch manches verhindert werden kann, hat es zumindest einen Teilzweck erfüllt.