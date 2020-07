Obwohl sich Sozialdemokraten und Freiheitliche auf Bundesebene die Rolle der Opposition teilen – Liebesbeziehung ist das zwischen Rot und Blau keine. Zu groß sind die inhaltlichen Differenzen, zu weit ist man ideologisch voneinander entfernt.

Dass eine Kooperation auf lokaler Ebene aber offensichtlich durchaus Früchte tragen kann, zeigt sich aktuell in Neunkirchen: Nachdem die FPÖ in der abgelaufenen Legislaturperiode im Gemeinderat eher mit teils skurrilen Wortspenden und internen Streitereien aufgefallen ist, hat nun mehr und mehr die Professionalität Einzug gehalten. Und mit der SPÖ hat man zuletzt des Öfteren einen Partner gefunden: In den Debatten rund um Kündigungen bei der Bestattung oder den Stadtpark, aber auch bei der Gemeinderatssitzung machte man mehrmals gemeinsame Sache.

Auch, wenn die neue „Allianz“ zuletzt im Gemeinderat von der ÖVP ein wenig belächelt worden war – eines verschaffen sich SPÖ und FPÖ damit schon: Deutlich mehr Gehör.