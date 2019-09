30 Hundehäufchen auf einem kleinen Fleckerl Wiese – und das direkt am Tor zur Innenstadt. Dass Andreas Mauser da vor einem halben Jahr der Kragen platzte, ist mehr als nachvollziehbar. Nicht nur er, auch seine Kunden mussten an der Stelle vorbei. Einladend ist das nicht. Und eine gute Werbung für die Stadt noch weniger.

Dass sich ebendiese in Kooperation mit den Betroffenen dann diverse Maßnahmen – von zusätzlichen Sackerlspendern bis zu Infotafeln – überlegte, um achtlos liegengelassenem Hundekot Herr zu werden, ist positiv zu bewerten. Wobei wohl die öffentliche Debatte (auch über die NÖN) und das Androhen von Strafen besonders zur Besserung der Situation beigetragen haben dürfte.

Trotzdem gibt es in der Stadt laut Stadtchef noch genug andere Problemstellen. Auch die wird man wohl nur in den Griff bekommen, indem man an die Moral der Hundehalter appelliert und strenge Strafen in den Raum stellt. Das mag lästig sein, ist aber leider notwendig!