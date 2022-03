Der Weg in die Regionalliga, er führt durch das Pittentalstadion. Egal, ob am Ende des Tages der USV Scheiblingkirchen ganz oben steht oder einer der Verfolger passiert.

Wirklich Stress hat deswegen in Scheiblingkirchen aber niemand. Ja, die Sterne stehen so günstig wie nie – aber vor allem deswegen, weil sie der USV auch selbst so angeordnet hat. Vom Aufstieg in die Ostliga hängen keine Existenzen (wirtschaftlicher oder sportlicher Natur) ab, der Verein würde auch in der 1. Landesliga das absolute Aushängeschild in der Region bleiben.

Den großen Druck, den Stress haben die anderen – denn von dem „gelobten Land“ Ostliga träumen in der 1. Landesliga diverse Vereine schon seit einer Zeit, als der USV Scheiblingkirchen noch in der 2. Klasse Wechsel um den Meistertitel ritterte.

Diese Entspanntheit kann eine entscheidende Rolle im mental-fordernden Titelkampf sein.