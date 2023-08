Stütze für Ortsgruppen

Die Europawahl im Frühjahr, die Nationalratswahl (voraussichtlich) im Herbst – und schließlich, Anfang 2025, die Gemeinderatswahlen. Dass die Bezirks-SPÖ rechtzeitig vor diesen Wahlgängen die Weichen für die Zukunft gestellt hat, dürfte nicht ganz zufällig passiert sein. Der Zeitpunkt ist jedenfalls gut gewählt: Es bleibt noch genügend Zeit, bevor es vom einen Wahlkampf in den nächsten geht.

An Herausforderungen mangelt es der SPÖ im Bezirk jedenfalls nicht. Der Wechsel an der Spitze (von Rupert Dworak auf Christian Samwald) ist zwar geglückt, gerade im Hinblick auf die Wahlen in den Kommunen gibt es aber viel zu tun. In zwölf der 44 Bezirks-Gemeinden stellen die „Roten“ das Ortsoberhaupt, in den restlichen ist sie mal stärker, mal schwächer vertreten.

Vor allem den kleinen, manchmal auch wenig wahrnehmbaren Ortsgruppen unter die Arme zu greifen, wird eine wichtige Aufgabe für die neue Managerin Carina Perner-Reiter sein. Das Know-how dazu bringt sie als Chefin ihrer Ortsgruppe jedenfalls mit.