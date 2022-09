Drei Siege, ein Remis, eine Niederlage – der Saisonstart der SV Gloggnitz konnte sich sehen lassen. Vor allem als Liganeuling so in die 1. Landesliga zu starten konnte als kleiner Teilerfolg verbucht werden. Die Mannschaft von Trainer Thomas Leonhardsberger bekam Grund zur Hoffnung, dass der kometenhafte Aufstieg der letzten Jahre auch in der 4. höchsten Leistungsstufe Österreichs seine Fortsetzung finden würde. Dritte Liga, wir kommen? Ja, warum denn nicht…

Jetzt, drei Wochen und zwei Niederlagen später, schaut die Welt schon ein wenig anders. Gloggnitz muss teures Lehrgeld bezahlen. Gloggnitz muss sich erst an die robuste Gangart in der 1. Landesliga gewöhnen – da kam Ardagger (die personifizierte Robustheit) genau richtig für diese Lehrstunde. Ja, die spielerische Qualität für einen Spitzenplatz ist bei Gloggnitz da – an der Körperlichkeit gilt es jetzt noch zu schrauben.