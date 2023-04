Transparenz von Anfang an

Betriebsansiedelungen, vor allem von entsprechender Größe, sind in einer Gemeinde immer ein heikles Thema. Lärm und Emissionen sowie Bodenversiegelung sorgen dabei stets für kritische Stimmen.

Daher heißt es auch, Skeptiker vom neuen Sägewerksansiedlungsprojekt Franz Kirnbauers in Neunkirchen von Beginn an mit Argumenten zu überzeugen. Mit einer Präsentation im Gemeinderat ist das erstmals gelungen. Es gibt dort, wo auf den 80.000 Quadratmetern ein Sägewerk und 50 neue Arbeitsplätze entstehen, kaum Anrainer – und Nachhaltigkeit steht beim Projekt an oberster Stelle: So wird ein Großteil der Produkte über die Schiene weggebracht, eine riesige Photovoltaik- und Pelletsanlage, die mit eigenen Holzabfallprodukten betrieben wird, sorgen für einen weitsichtigen Blick in die Zukunft.

Die Transparenz, die Errichter Kirnbauer von Anfang an eingeschlagen hat, sollte durchaus Vorbildwirkung haben.