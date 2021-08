1:2 gegen den auserkorenen Titelkandidaten Bisamberg und dazu auch noch das Gefühl der schweren Benachteiligung durch den Schiedsrichter – Breitenaus Saisonstart hätte harmonischer verlaufen könnnen. Doch genau dieser Auftritt macht Mut. Denn die Breitenauer verkauften sich teuer, brachten den stark einzuschätzenden Gegner ordentlich ins Schwitzen. Die Meisterschaft wird nicht im August vorentschieden, der Konkurrent um die von Breitenau begehrten Plätze ist das Star-Ensemble aus Bisamberg auch nicht – also, alles nicht so schlimm. Vor allem kann Breitenau die Vorfälle nutzen, und mit einer Trotz-Reaktion in die nächsten Runden gehen. Das wäre die beste Medizin gegen den Frust aus dem Bisamberg-Spiel…

Die Mannschaft hat in der Saison Nummer zwei unter Trainer Jochen Wöhrer ein anderes Gesicht gezeigt als zu seiner Amtsübernahme vor rund zwölf Monaten. Das spricht für die Arbeit des Trainers. Aber ganz sicherlich gehört auch Rückkehrer Bernhard Fucik ein großer Teil davon.