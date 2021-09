0:8. Null zu acht. Der geneigte Beobachter musste zwei Mal hinsehen, als er am Freitagabend die Ergebnisse in der 2. Landesliga nachschlug. Aber es stimmte: Breitenau kassierte gegen Mistelbach ein aDebakel. Für viele Spieler ein ungewohntes Gefühl, eine Niederlage in der Höhe kannten sie bis daher (wenn überhaupt) aus dem Nachwuchs.

In der Halbzeit appellierte Trainer Jochen Wöhrer an die Ehre und an den Stolz – der war aber nicht nur beim Stand von 0:5 in der zweiten Hälfte gefragt, sondern diese Säulen müssen die Trotzreaktion der nächsten Wochen tragen. Breitenau war schon davor in der Tabelle nicht auf Rosen gebettet, mit diesem Torverhältnis und der deutlichen Niederlage wurde es nicht besser.

Diese 0:8-Niederlage kann, ja fast schon muss, ein Wendepunkt für die Breitenauer sein – in einer durchwachsenen Saison kann so ein Nackenschlag mit ein wenig Abstand und den richtigen Lehren eine Hand sein, die aufhilft. Fakt ist auch, dass dieses Ergebnis ein einmaliger Ausrutscher bleiben muss…