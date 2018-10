Nichts für schwache Nerven – Hirschwang muss als Tabellenführer in der 1. Klasse Süd beweisen, dass sie auch mental meisterlich sind. Denn mit Weissenbach und Wiesmath liegen die Konkurrenten in Schlagdistanz nur einen bzw. zwei Punkte hinter der Truppe von der Rax. Da kann sich in jeder Runde das Blatt wenden, das Trio bunt durchmischen. Und auf Platz vier hat Felixdorf die Bezirks-Mannschaft aus Zöbern als besten Aufsteiger längst den Rang abgelaufen…

Für Hirschwang gilt: Umfaller verboten! Jeder Ausrutscher wird sofort bestraft. Doppelt bitter, wenn er gegen den direkten Konkurrenten aus Wiesmath kommt – doppelt süß, wenn dann in der Woche darauf gegen Weissenbach die perfekte Antwort folgt. Wirklich schmerzhaft ist für Hirschwang der Ausfall von Stefan Vollnhofer – der Kreuzbandriss des Offensiv-Spezialisten reißt ein großes Loch in die Mannschaft, aber auch in die ganze Liga.

Denn seine Qualität trug zu einer Aufwertung des ganzen Bewerbs bei. Fakt ist auch, dass so ein knappes Spitzenfeld der perfekte Nährboden für eine spannende Wintertransferzeit sein wird – vor allem, wenn bei Hirschwang ein Mann wie Vollnhofer fehlt.