Es ist seit Tagen das Gesprächsthema Nummer eins in der Region: Die gehäufte Erdbebentätigkeit mit mehreren zum Teil heftig spürbaren Erdbeben. In einer Form, wie es sie schon lange nicht mehr gab.

Die schlechte Nachricht: Es wird noch mehrere Wochen diese Nachbeben geben. Die gute Nachricht: Es wird noch mehrere Wochen diese Nachbeben geben. Was auf den ersten Blick wie in Widerspruch klingt, ist in Wahrheit aber gar keiner, wie Pittens Geologe und Erdbebenexperte Günther Weixelberger im großen Interview mit der NÖN auf den Seiten 8/9 sehr verständlich erklärt.

Denn durch die vielen kleinen Nachbeben kommt es zu einer spürbaren Entspannung der Erdplatten. Wären die nicht, würde sich massiv Spannung aufbauen und ein ganz großes Erdbeben würde wahrscheinlich folgen.

So gesehen ist die aktuelle Situation zwar unangenehm, aber trotzdem ein gutes Zeichen: Dass der große Knall zum Glück hoffentlich ausbleiben wird!