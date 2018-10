Zum zweiten Mal seit es die beliebte und publikumswirksame ORF-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ gibt, bietet sich für den Bezirk Neunkirchen die einmalige Chance, mit einem Naturjuwel ganz oben am Siegertreppchen zu landen.

Nachdem man als Landessieger vor zwei Jahren mit der Schneebergbahn noch hauchdünn beim Publikumsvoting gescheitert war und den zweiten Platz belegte, geht dieses Mal das Höllental als aussichtsreicher Kandidat in das Rennen. Für die Region ist so ein Auftritt vor Millionenpublikum natürlich unbezahlbare Werbung. Die Wiener Alpen, die ohnehin in den vergangenen Jahren mit den Schwerpunkten auf Freizeit, Kultur- und Genusstourismus schon sehr viel in und für das Gebiet erreichen konnten, die Orte, die vielen Betriebe und letztlich die Bevölkerung können von diesem Zuckerl nur positiv profitieren.

Deshalb heißt es am kommenden Freitag nicht nur ganz fest die Daumen drücken, sondern auch aktiv mithelfen und die Stimme für das großartige Höllental abgeben. Denn jeder Einzelne kann dieses Mal auch persönlich einen wertvollen Beitrag zu einem passenden Gesamtergebnis leisten.