Unlösbares Problem

and aufs Herz: Wer benutzt kein Handy und ärgert sich darüber, wenn er einen schlechten oder keinen Empfang hat? Das Kommunikationsmittel mit all seinen Features wird auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen und dann muss natürlich die dafür benötigte Infrastruktur passen.

Dass man wie im Fall Mollram keine Freude hat, wenn in unmittelbarer Umgebung ein Handymast aufgestellt wird, ist selbstredend. Keiner möchte einen neben seinem Haus stehen haben, wobei in der Katastralgemeinde die ersten Häuser doch etwas weiter entfernt sind.

Dass die Gemeinde attackiert wird, ist aus der emotionalen Sicht ebenso verständlich, vom Gesetz sind ihr in solchen Fällen aber die Hände gebunden. Übrigens gibt es eigentlich nur eine Person, die das Aufstellen des Mastes dort verhindern kann: Die, der das Grundstück gehört. Diese zum Sündenbock zu machen, wäre zu billig. Man darf davon ausgehen, dass Ersatz gefunden worden wäre. Vielleicht sogar noch näher zu den Häusern...