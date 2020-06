Klar, was am Ende des Tages bleibt sind die Erinnerungen – die vielen großen und kleinen Momente mit seinen Mitspielern am Platz und abseits davon. Aber so eine Meistermedaille im Wohnzimmer hat schon einen ganz eigenen Zauber. Und auch wenn die Truppe beim SC Hirschwang sicher in den letzten Jahren viele bleibende Erinnerungen geschaffen hat – ohne die angesprochene Meistermedaille ist das Projekt an der Rax unvollendet. Und es liegt nicht daran, dass der Vorstand nicht die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hätte, um eine Meister-Mannschaft zusammenzustellen…

Egal, wann es wieder los geht. Hirschwang geht als großer Favorit ins Rennen. Daran ändert auch der „Corona-König“ der Liga, Wiesmath, nichts, der wahrscheinlich ohne die Pandemie jetzt, Mitte Juni, für die Gebietsliga planen hätte dürfen.

Hasan Dumans Bekenntnis zu Hirschwang zeigt, dass hier der Weg noch nicht zu Ende ist und der Verein zumindest zwei weitere Jahre alle Hebeln in Bewegung setzt, um am Ende des Tages den Meistertitel in der 1. Klasse zu holen. Und bei so viel individueller Qualität ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Hirschwanger mit einem Titel ihre Erinnerung vergolden.