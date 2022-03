Unwürdiges Schauspiel

Ja, man kann seinen Unmut in der Politik immer etwas lauter kundtun. Vor allem in der Rolle der Opposition ist das ein beliebtes und probates Mittel. Die Frage ist nur, in welcher Art und wo das passiert.

Und diese kritische Frage muss sich nun auch Neunkirchens FPÖ-Gemeinderätin Regina Danov gefallen lassen. Sie hat auf ihrem Facebook-Profil ein Posting geteilt, in dem amtierende Politiker der Republik als „größte Verbrecher Österreichs“ bezeichnet werden.

Starker Tobak und in dieser Form absolut unangebracht. Auch deshalb, weil es inhaltlich falsch ist, da keine der abgebildeten Personen bis dato strafrechtlich verurteilt wurde. Für Danov ist das nicht nur rechtlich ein Tanz auf dem Vulkan, sondern sie wird damit auch unglaubwürdig. Denn eine Partei der Saubermänner, wie sich die FPÖ noch immer gerne darstellt, ist und war sie auch nie...