Mit 18 Punkten aus der Hinrunde braucht sich im Alpenstadion zu Gloggnitz wirklich niemand Sorgen machen, im Sommer wieder den Weg in die Gebietsliga antreten zu müssen – Gloggnitz hat mit einem starken Herbst mehr als nur die halbe Miete für den Verbleib in der 2. Landesliga Ost auf den Tisch gelegt. Und dass Gloggnitz wohl auch über die kommende Saison hinaus ein fixer Bestandteil in dieser Leistungsklasse sein kann, zeigen die Möglichkeiten der Funktionäre, einen potenziellen Leistungsträger wie Ömer Özbek an den Verein zu binden.

Und dabei geht es weniger um Özbeks – unbestritten großen – Fähigkeiten. Denn im schnelllebigen Fußball-Geschäft ist es schwer, langfristig mit einzelnen Personen zu planen, denn zu viele ungewisse Faktoren spielen da mit. Es geht viel mehr darum, dass die Gloggnitzer in der Lage sind, sich mit entsprechender Stärke zu rüsten.

Die Gloggnitzer können definitiv auch in der 2. Landesliga die Rolle einnehmen, die sie in der Gebietsliga hatten. Und für den Bezirksfußball ist ein weiteres Schwergewicht hinter dem USV Scheiblingkirchen auch positiv zu bewerten. Vielleicht sogar eines Tages beide in der 1. Landesliga…