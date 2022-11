Vom Elan nur wenig übrig

Transparent wollte man sein und mit vielen Themen auf die Bevölkerung und die Öffentlichkeit zugehen. So lauteten zumindest die Versprechungen der FPÖ in Neunkirchen nach der Gemeinderatswahl vor zwei Jahren.

Nun, die Realität sieht freilich anders aus. Da wird heimlich, still und leise schon vor Wochen die Spitze der Stadtpartei gewechselt, ohne dass man in der Öffentlichkeit ein Wort darüber verliert. Von Themen, die aktiv präsentiert werden und mit denen man in der Bevölkerung punkten will, ist man derzeit ohnehin meilenwert entfernt.

Der Beginn mit dem neuen Team war durchwegs vielversprechend. Die berufsbedingte Absenz und der damit verbundene Rücktritt von Helmut Fiedler als Gemeinderat dürfte der Gruppierung aber intern nicht gut getan haben. Die Stimmung soll nicht die Beste sein. Deshalb wäre es auch nicht verwundernswert, wenn schon demnächst das eine oder andere neue Gesicht im Neunkirchner Gemeinderat präsentiert wird.