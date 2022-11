Vorbild für den Bezirk

Er war ein begnadeter Kicker. Doch Verletzungen hemmten Marco Angeler in seiner Blüte. So schaffte er es „nur“ auf einen Bundesliga-Einsatz beim SC Wiener Neustadt. Es wären wohl noch mehr Partien in der höchsten Spielklasse möglich gewesen, wenn der nunmehr 33-Jährige während seiner aktiven Karriere fit geblieben wäre.

Der ganz große Wurf ist ihm im Fußball dennoch gelungen. Zwar nicht direkt auf dem Platz, aber mit seiner Arbeit neben dem Platz. Athletiktrainer bei der Admira, bei der Austria und seit Sommer 2020 bei Sturm Graz. Die gemeinsame Erfolgsgeschichte mit den Grazern geht bis 2025 weiter – sein Vertrag wurde verlängert.

Was Angelers Geschichte zeigt? Selbst wenn es aus verschiedensten Gründen nicht für den Traum vom Profi reicht, kann man im Fußball dennoch erfolgreich sein.