Vorbild für Viele

Auch wenn er von der Körpergröße nicht gerade der Größte ist, in Neunkirchen war Michael Scherr nie zu übersehen: Obwohl er durch eine Krankheit gehandicapt nur 1,42 Meter misst, marschiert er seit jeher aufrecht, mit Stolz und optimistisch durch sein Leben. Imponierend wie er als alleinerziehender Vater neben einem 40-Stunden-Job sein Leben managt.

Dass ihm das alles so gelingt, hat auch viel mit Selbstvertrauen und Lebensmut zu tun. Das war nicht immer so, vor allem in der Kindheit gab es auch dunkle Stunden und Kränkungen, denen er sich stellen musste. Und das hat er getan: Hat sich selbst einen Schutzschirm aufgebaut und geht offensiv mit seiner Kleinwüchsigkeit um. Im Internet hat ihn das mittlerweile zu einem „Star“ gemacht.

Ein Weg, der auch anderen, die in ähnlichen Situationen sind, Mut machen kann und soll. Und beweist, dass sehr vieles möglich ist. Auch wenn man dafür vielleicht auf den ersten Blick nicht die besten Voraussetzungen hat.