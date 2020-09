Ein knappes Ergebnis, ein unglücklicher Spielverlauf, dazu ein engagierter Gegner, der alles in die Waagschale warf – es gibt Niederlagen, die schlaflosere Nächte bereiten als das 1:2 der Scheiblingkirchner in Schrems, keine Frage. Dazu liefen auch die ersten beiden Partien zu gut, um an der guten Scheiblingkirchner Stimmung etwas zu ändern.

Aber was genau dieses Ergebnis zeigt, sind genau die letzten Prozente, die Scheiblingkirchen vielleicht von einem Geheim- zu einem Top-Favoriten machen würden. Genau die Umfaller in den Partien, in denen eigentlich nichts anbrennen sollte, kommen am Ende des Tages teuer. Vor allem in einer Corona-Saison, in der ja vielleicht überhaupt nur ein Durchgang zählt.

Scheiblingkirchen braucht die „Big Points“ gegen die „Direkten“, das ist klar, das leuchtet ein. Aber am Ende steht vor allem derjenige vorne, der sich die wenigsten Umfaller erlaubt hat. Und es wäre ja nicht so, als wäre Schrems am Freitag unschlagbar gewesen…

Schafft es Scheiblingkirchen die letzten paar Prozentpunkte aus sich selbst herauszuholen, ist dieses Jahr alles möglich. Aber nur, wenn genau solche Partien wie in Schrems eben in die andere Richtung gehen…