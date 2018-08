Euphorie und Offensive – das wären die beiden Mitteln gewesen, mit denen Gloggnitz gegen Eggendorf für eine Überraschung hätte sorgen können. Es blieb beim Konjunktiv, die Mannschaft von Thomas Leonhardsberger geriet im ersten Spiel in der 2. Landesliga Ost gehörig unter die Räder.

Für die Jungs aus dem Alpenstadion ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt, denn in dieser Liga gibt es genug Teams, die jede Schwäche des Gegners eiskalt ausnutzen können. Beispiel Eggendorf. Will Gloggnitz eine solide Rolle im Tabellenmittelfeld spielen, muss die Arbeit gegen den Ball besser werden.

Ein wenig subtiler, aber mit Parallelen, verlief der Weckruf für eine andere Bezirks-Mannschaft zum Auftakt in die neue Saison. Pitten feierte gegen Abstiegskandidat Nummer eins Pfaffstätten einen 7:3-Auswärtssieg. Die starken sieben Treffer dürfen nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass Pitten in den ersten beiden Saisonspielen zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Logisch, dass da bei Felber und Co. die Alarmglocken läuten. Denn Pitten wird es nicht jede Woche schaffen, die gegnerische Verteidigung sieben (!) Mal zu knacken wie am vergangenen Wochenende.

Pitten und Gloggnitz sind für die kommenden Aufgaben gewarnt und wissen, wo der Hebel zum Ansetzen ist.