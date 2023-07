Weg soll Schule machen

Wie sehr sich die Neunkirchner über die Sanierung des Schwarzauferwegs freuen, merkt man an den Reaktionen auf der NÖN-Facebookseite. Kein Wunder, galt ja dieser Straßenzug als einer der sanierungsbedürftigsten in der gesamten Bezirkshauptstadt. Dass die Straße nun entgegen der ursprünglichen Pläne gleich bis nach Peisching erneuert wurde, ist ein weiterer Bonus.

Und der kombinierte Rad- und Gehweg an der Seite wird vielleicht auch dazu beitragen, dass der eine oder andere in Zukunft aufs Fahrrad statt ins Auto steigt, um in die Stadt oder nach Peisching zu gelangen.

Mit seinem Regenwasserversickerungskonzept ist das Projekt zudem nachhaltig und sollte Schule machen.

Nun ist die Schillergasse an der Reihe, aber auch der Friedhofsweg und weitere Straßenzüge hätten es dringend notwendig. Im Sinne der Nachhaltigkeit und auch, um den Umstieg auf das Fahrrad zu erleichtern!