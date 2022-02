Wegweiser für Breitenau

„Ein Spiel wie jedes andere“ – eine Phrase, die in der Vorbereitung schon gar nicht mehr bemüht wird, weil sie auch bei „spannenden“ Konstellationen impliziert ist. Wenn aber am Freitag Landesliga-Abstiegskandidat Breitenau auf Gebietsliga-Titelanwärter Ebreichsdorf trifft, dann schwingt doch ein gewisses Bedeutungsgewicht mit.

Denn in Ebreichsdorf ist Christopher Maucha als Trainer tätig – genau der Coach, der mit Breitenau im Herbst nach dem Aufstieg plötzlich im Spitzenfeld rangierte, den Verein aber dann eben Richtung Ebreichsdorf verließ…

Für die Breitenauer geht es gegen den Ex-Trainer vor allem darum, zu zeigen, dass die Befürchtungen vor einem harten Abstiegskampf unbegründet sind. Doch Vorsicht! Eine Niederlage – und wenn sie nur in einem Testspiel ist – kann bei einer Truppe, die noch in der Findungsphase ist, Spuren hinterlassen, die nicht so schnell vergehen.