Nach vier Runden ist es zwar noch zu früh, um irgendwelche Prognosen abzugeben – aber eines steht fest: Der ehemalige Prügelknabe des Bezirks ASK Ternitz steht mit beiden Beinen fest in der Spitzengruppe der 2. Klasse Wechsel. Das ehemalige Top-Team der Region (im Jahre Schnee) hat turbulente Zeiten hinter sich, war von einem ernsten Titelanwärter in der untersten Spielklasse so weit entfernt wie aktuell die Wiener Austria von der Champions League…

Für den regionalen Fußball kann ein starker ASK Ternitz nur gut sein: Denn das Potenzial in der einwohnerstärksten Stadt des Bezirks wurde in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft. Die Illusion von manchen Funktionären mit einem Fünf Jahres-Plan 2019 in der Gebietsliga zu spielen, sind zwar schon längst abgelaufen und verstauben in irgendeinem Archiv – langfristig ist der Titel in der 2. Klasse Wechsel aber durchaus ein umsetzbares Ziel. Diese Woche steht mit dem Top-Duell in Mönichkirchen sicher ein absolutes Schlüsselspiel auf dem Programm, das richtungsweisend sein wird.