Irgendwie kann einem Neunkirchens ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix ja leidtun. Da schafft er den besten Rechnungsabschluss seit 25 Jahren und dann nimmt kaum jemand Kenntnis davon, beziehungsweise sind die Zahlen auch schon wieder Schall und Rauch.

Schuld ist, wie in diesen Tagen so oft, die Coronakrise. Nicht nur die Wirtschaft, auch viele Privathaushalte leiden finanziell unter den Folgen des Lockdowns. Die Zahlungen an die Gemeinde werden nicht mehr in der bislang gewohnten Form und Regelmäßigkeit, vor allem aber in der prognostizierten Höhe, eintreffen.

Bis sich die Kommune und alle anderen von den Folgen erholt haben, wird es noch länger dauern. Somit kann der Rechnungsabschluss mit Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes als historisches Ergebnis bezeichnet werden.