Wirkung vor Optik

ugegeben, auf den ersten Blick sieht die neue Ampellösung bei der Bahnüberführung zum Föhrenwald, dem sogenannten „Guglhupf“, etwas seltsam aus. Dass zwei Ampeln direkt übereinander montiert wurden, sorgt nicht nur für Rätselraten, sondern auch für Hohn und Spott. Nicht nur in den sozialen Netzwerken.

Dabei ist die Erklärung denkbar einfach. „Signalsicherungsthematik“ heißt das Zauberwort: Und wer als Verkehrsteilnehmer genau beobachtet, dem wird schon aufgefallen sein, dass bei einer Kreuzung in der Regel immer zwei Ampeln hängen: eine rechts, die zweite überkopf. Zum einen wegen der Sichtbarkeit für Verkehrsteilnehmer, die weiter hinten stehen; zum anderen, falls bei einer der beiden Ampeln das LED-System ausfällt.

Auf eine Überkopf-Lösung wurde in Neunkirchen von den ÖBB scheinbar aus Kostengründen verzichtet. Deshalb auch die „spezielle“ Optik, die aber grundsätzlich auch so ihren Zweck erfüllt. Und das ist am Ende des Tages das Wichtigste!