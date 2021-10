Wochen der Wahrheit

Ortmann, Retz, Krems – Scheiblingkirchens nächsten drei Runden haben es in sich. Mit Retz kommt viel Landesliga-Erfahrung auf Scheibling‘ zu, die Partie gegen Krems kann ein kleines Finale um die Winterkrone sein…

…doch davor kommt am Freitag Ortmann ins Pittentalstadion. Die Verbindungen zueinander sind zahlreich und eng, beide Vereine gehören in der jüngeren Vergangenheit zum besten, was die Region so zu bieten hat.

Für Scheiblingkirchen wird diese Partie ein echter Elchtest: Denn auch wenn natürlich jeder in der Liga dem Tabellenführer ein Bein stellen möchte – der Lokalrivale aus dem Nachbarbezirk möchte das wohl am meisten. Denn für Ortmann geht‘s in dieser Saison tabellarisch „nur“ um das Halten eines hübschen einstelligen Tabellenplatzes, ein Sieg gegen Scheiblingkirchen würde die anständige Saison noch versüßen. Für die USV-Kicker heißt es also warm anziehen…