Die Gründe, warum sich Vereine von Trainern trennen, sind vielfältig. Im Regelfall geht‘s darum, dass Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander klaffen. Erfolglosigkeit ist Trennungsgrund Nummer eins – der Trainer als schwächstes Glied muss normalerweise als erster seine Sachen packen, wenn die Mannschaft zu wenig Punkte holt, den Aufstieg versäumt, auf Abstiegskurs ist, in der Tabelle hinterher hinkt.

Deswegen mutet die jüngste Trainerentscheidung im Bezirk Neunkirchen seltsam an. Thomas Steiner und Puchberg sind „geschiedene Leut“ wie man im Volksmund zu sagen pflegt. Und das kam dann doch eher aus heiterem Himmel: Denn die Puchberger sind – neben Herbstmeister Scheiblingkirchen II – die Erfolgsstory in der abgelaufenen Hinrunde gewesen. Mit Platz fünf überraschten sie die Konkurrenz, die geneigten Beobachter und sich selbst. Eigentlich kein Grund, die Trainerfrage überhaupt zu stellen und sie dann so zu beantworten, wie es der Verein getan hat…

Steiner selbst hätte den Verein gerne weiter Richtung Spitzenfeld und Titelkampf ausgerichtet. Eine Philosophie, die auf wenig Gegenliebe stieß. Ein Umstand, der die Frage aufwirft: „Quo vadis, wohin geht’s, Puchberg?“