Zenit noch nicht erreicht

In überlegener Manier setzte sich Luca Waldherr bei der Jänner-Rallye durch. Der Thomasberger ließ die Konkurrenz in beeindruckender Manier hinter sich. Doch der Erfolg ist mehr als „nur“ eine schöne Momentaufnahme – er ist auch ein Fingerzeig für die Zukunft.

Ein Fingerzeig eines Motorsportlers, der mit 28 Jahren noch genug Zeit hat, seine Karriere in ungeahnte Höhen zu treiben – und (was noch entscheidender ist) auch immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass er auch das notwendige Potenzial hinter dem Lenkrad mitbringt. Waldherr gehört zu den heißesten Aktien in dieser Saison, sein Erfolg bei der Jänner-Rallye machen ihn zum großen Gejagten. Keine leichte Situation, allerdings auch eine Situation, aus der ein Sportler lernen kann.

Wie weit die Reise für Waldherr geht ist – wie fast überall – auch eine finanzielle Frage. Hier braucht es starke Partner, um ans Limit gehen zu können.