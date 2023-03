Zurück an den Start

Es riecht wieder einmal verdächtig nach Neustart bei der Neunkirchner FPÖ. Zumindest einen, der die Stadtpartei mit der Wahl von Peter Fuchs zum neuen Obmann betrifft.

Denn es ist noch gar nicht so lange her, da hatte nach etlichen politischen Turbulenzen das Triumvirat mit Regina Stoll, Helmut Fiedler und Willi Haberbichler ehrgeizige Ziele für und in der Stadt.

Die Geschichte ist bekannt: Fiedler verabschiedete sich aus beruflichen Gründen aus dem Gemeinderat, Stoll tat dies aus ebensolchen als Stadtparteiobfrau. Ihre Zukunft im Stadtparlament wirkt ebenso ungewiss.

Es scheint, als stünde die Neunkirchner FPÖ wieder einmal vor einem Neuanfang, mit einem Obmann an der Spitze, der in der Öffentlichkeit noch relativ unbekannt ist. Was aber auch ein Vorteil sein kann: Er kann unbedarft und ohne Vorurteile an die Arbeit gehen.