Der dicke Fisch frisst dem kleinen Fisch das Futter weg – das ist in der Natur so, das ist in der Wirtschaft so. Und das ist im Sport und im Fußball so. Je nach „Teich“ heißt der „dicke Fisch“ entweder Real Madrid, Bayern, Salzburg, Rapid, Ebreichsdorf oder Wiener Neustadt. Für die Bucklige Welt, für das Pittental, für den Wechsel ist Scheiblingkirchen genau dieser „dicke Fisch“.

Seit über zwei Jahrzehnten wird hier qualitativ und quantitativ die beste Nachwuchsarbeit der Region geleistet – logisch, dass da dann traditionell viele talentierte Burschen ihr Glück versuchen wollen bzw. Eltern genau dort ihre Kinder am Besten gefördert sehen. Dieser Zulauf von regionalen Jung-Kickern ist ein Kompliment und eigentlich nichts, wofür sich Scheiblingkirchen rechtfertigen sollte.

Denn für gute Arbeit darf man sich nie schämen. Klar ist es hart für kleine Vereine, wenn sie Kinder und Jugendliche an andere Vereine verlieren – allerdings deswegen die Fassung zu verlieren und Scheiblingkirchen gar die Vereinskrise umhängen zu wollen, ist völlig überzogen und nicht zutreffend. Denn Scheiblingkirchen steht in der Nahrungskette auch hinter anderen „dicken Fischen“, hat in der Vergangenheit Talente nach Mattersburg ziehen lassen. Und hat sie nach ein paar Jahren wieder zurückbekommen…