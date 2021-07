Im März wurde es vorgestellt, im Herbst soll es erstmals über die Bühne gehen: Das neue Gemeinderats-Forum „Nachgefragt“, bei dem Bürger die Möglichkeit haben sollen, ihre Anliegen, Ideen und Vorschläge an die Stadtpolitik heranzutragen. Was von Ex-FPÖ-Mandatar Helmut Fiedler vorgeschlagen und initiiert worden war, nahm vor allem die ÖVP wohlwollend auf.

Auch wenn noch nicht klar ist, wie viel Interesse tatsächlich an der neuen Initiative herrscht und das Konzept kein völlig revolutionäres ist: Der Vorstoß ist mit Sicherheit einen Versuch wert und ganz grundsätzlich auch zu begrüßen. Klassische Nichtwähler, die bei der Gemeinderatswahl 2020 ihr Recht auf Mitbestimmung nicht genutzt hatten und lieber daheim blieben, wird man damit aber mit Sicherheit nicht erreichen. Sie werden sich kaum auf die „große Bühne“ wagen und dort ihre Frage an die Politik formulieren. Um sie an die Wahlurne zu bringen, braucht es ganz andere Konzepte – und eine sehr große Portion Ausdauer.