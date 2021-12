Lösung notwendig

Man darf sich das im eigenen Familienverband gar nicht vorstellen, was eine Ternitzer Familie in der Vorwoche erfahren musste: Weil die Tochter den Zweitstich zu spät bekommen hat, durfte sie sich nicht mehr von ihrer todkranken Mutter im Krankenhaus verabschieden. Und das, obwohl sie einen negativen PCR-Test vorweisen konnte.

Und ja, es mag natürlich rechtlich wieder einmal alles in Ordnung dabei gewesen sein und wenn man eine Ausnahme macht, dann kommt die nächste. Aber menschlich ist so eine Vorgangsweise nur schwer bis kaum zu verstehen. Jeder sollte sich einmal in die Lage der Tochter versetzen, die alles ihr Mögliche versucht hat, noch einmal die Hand ihrer Mutter zu drücken...

Das zeigt aber auch, dass gerade in Zeiten wie diesen raschest Lösungen für eine würdevolle Verabschiedung gefunden werden müssen. Denn es wird dabei bei keinem Einzelfall bleiben.