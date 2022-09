Mehr als nur angekommen

Egal, ob Gebietsliga, 2. Landesliga oder jetzt in der 1. Landesliga – das Spitzenfeld der Tabelle ist zum zweiten Wohnzimmer der SV Gloggnitz geworden. Der aktuelle Saisonstart mit zehn Punkten aus fünf Partien ist das jüngste Kapitel dieser Erfolgsgeschichte. Spätestens seit dem 2:0 über Schrems ist klar – der Aufsteiger ist in der Liga angekommen, daran besteht überhaupt kein Zweifel.

Gloggnitz hat schon früh in der Saison bewiesen, dass sie in der 1. Landesliga mehr als nur mithalten können. Vor allem Spieler wie Stefan Ofner haben nach dem Aufstieg anscheinend ganz leicht einfach einen Gang nach oben geschaltet, sind auch in der 1. Landesliga schwer zu bremsen.

Und die Gloggnitzer sind noch nicht am Zenit – auch wenn Trainer Thomas Leonhardsberger vom Titelrennen (noch) nichts hören will: In so einer ausgeglichenen Liga muss man Gloggnitz einfach am Zettel behalten.