Mehr Elan, rasches Geld

Neunkirchen ist attraktiv. Neunkirchen wächst. Parallel dazu wird der Platz immer rarer. Jüngstes Beispiel dafür ist die verzweifelte Grundstücksuche der Gemeinde für den notwendigen Neubau zweier Kindergärten.

Aber auch bei freien Flächen für Betriebsansiedelungen ist die Bezirkshauptstadt mittlerweile sehr zum eigenen Leidwesen, aber auch jenem der Interessenten am Zenit angelangt. Ein 30.000 Quadratmeter großes Grundstück neben dem Friedhof könnte diesbezüglich nun Erleichterung schaffen.

Allerdings fehlt noch die dafür notwendige Umwidmung, da es sich aktuell um Grünland handelt. Für die Opposition sind die Bestrebungen zur Umwidmung zu träge. Es ist verständlich, wenn man nicht allzu viel Zeit vergehen lassen und den Deal in trockenen Tüchern sehen will. Konkrete Bestrebungen in diese Richtung würden sich auch positiver auf Interessenten auswirken. Und so auch rascher Geld in die Stadtkassa spülen.