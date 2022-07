Mit Weitsicht planen

Gerade in schweren Zeiten wie diesen, wo die Teuerungen täglich vielen Kopfzerbrechen bereiten, sind günstiger Wohnraum und sozialer Wohnbau ein hohes Gut. Da ist die Bezirkshauptstadt, noch dazu als Zuzugsgemeinde, keine Ausnahme.

Dass die SPÖ Neunkirchen nun vor einem Ausverkauf alter, vor dem Abriss stehender Gemeinde-Wohnobjekte an Genossenschaften oder private Bauträger warnt, ist verständlich. Und dem sollte auch von der Stadtregierung Gehör geschenkt werden.

Leistbare Wohnungen für die Jugend zu schaffen, ist auch eine wichtige Aufgabe und Sozialleistung für Kommunen. Da ist es sicher einfacher, solche Zukunfts-pläne in der eigenen Hand zu haben, als die Zügel abzugeben. Was aber kein generelles Verkaufsverbot bedeuten muss. Sondern ein Arbeiten und Planen mit Maß und Ziel. Mit Weitsicht. Denn die wird in den kommenden Jahren aufgrund der bekannten Umstände wichtiger sein als je zuvor.