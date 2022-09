Nachbessern notwendig

Alle Jahre wieder: Pünktlich zu Schulbeginn wird auch das Verkehrschaos vor Schulen zu einem emotionalen Thema. Besonders bei den Neunkirchner Volksschulen Mühlfeld und Steinfeld spitzt sich die Situation zu. Staus, gefährliche Situationen und mitunter sogar auch Streitereien sind die Folgen.

Eine gefährliche Mischung, die nicht sein müsste. In vielen Gemeinden, die ähnliche Probleme hatten, wurde mit Maßnahmen reagiert. Da gibt es den „Pedibus“, wo die Kinder in einer Gruppe in Begleitung eines Erwachsenen zu Fuß zur Schule geführt werden. Oder sogenannte „Kiss & Go“-Zonen, spezielle „Kurzparkflächen“, die nur dazu dienen, die Kids rasch aussteigen zu lassen. Oder es wurden überhaupt gleich Zufahrtsverbote erlassen.

In der Bezirkshauptstadt hat man das Gefühl, dass in diesen Bereichen ein Nachholbedarf besteht. Hier wäre mehr Aktivität wünschenswert. Denn nur wenn auch das Angebot vorhanden ist und stimmt, wird der eine oder andere überhaupt erst zum Nachdenken kommen.