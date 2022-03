Neubeginn für Reichenau

Aufmerksamen Fernsehzuschauern ist sie nicht zuletzt als Gerichtsmedizinerin bekannt. Doch während Maria Happel in der ORF-Erfolgsserie „SOKO Donau“ spektakuläre Mordfälle aufklären muss, ist ihre Mission in Reichenau eine ganz andere. Als neue künstlerische Leiterin der dortigen Festspiele steht sie nicht nur vor der Herausforderung, das Theater nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder reaktivieren zu müssen – die 59-Jährige muss auch an die Ära Loidolt anknüpfen, die im Vorjahr – begleitet von einem kritischen Rechnungshof-Bericht – äußerst unrühmlich zu Ende gegangen ist.

Die Voraussetzung, die hohen Erwartungen zu erfüllen, bringt Happel jedenfalls mit – nicht zuletzt auch deshalb, weil Reichenau kein Neuland für sie ist: Rund 200 Mal hat sie hier gespielt und inszeniert, den „besonderen Charakter“ der Festspiele will sie behalten. Ob und wie ihr das gelingt, wird der Sommer zeigen.