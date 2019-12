Als die ÖBB angekündigt hat, den Kassenschalter am Neunkirchner Bahnhof zu schließen, war die Aufregung groß. Eine Unterschriftenaktion der SPÖ gegen das Vorhaben und eine gemeinsame Resolution aller Parteien im Gemeinderat für einen zweiten Ticketautomaten am Bahnhofsareal waren die Folge.

Nun konnte zumindest ein Teilerfolg erzielt werden: Trafikant Oliver Huber bietet in der Wiener Straße eine Ersatz- und Alternativlösung an: Zugtickets können ab sofort auch in der Trafik erworben werden. Das ist vor allem für ältere Menschen, die sich oft mit der komplizierten Bedienung der Automaten schwertun, von großem Vorteil.

Wichtig wird es zum einen sein, diese Serviceleistung dementsprechend auch in die Öffentlichkeit zu tragen und zum anderen, weiterhin auf ein zusätzliches Gerät am Bahnhofsareal zu pochen. Das Schienenangebot für Pendler auszubauen, ist zwar toll, aber auch das Service rundherum sollte im entsprechendem Ausmaß passen!