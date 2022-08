Noch viel auf der Agenda

Als Herbert Osterbauer und Hans Gansterer im Februar 2020 die Neuauflage von Schwarz-Grün bekanntgaben, war Corona noch ausschließlich der Name einer kleinen Gemeinde am Wechsel. Wenig später traf die Pandemie auch die Stadt – geplante Projekte mussten vorerst pausieren. Der Aufbau von Test- und Impfinfrastruktur war unter anderem angesagt.

Heute beschäftigt uns Corona noch immer – andere Themen werden davon aber nicht mehr gänzlich überlagert. Was gut ist, sieht man die Vorhaben der schwarz-grünen Stadtkoalition aus dem Jahr 2020 an. Die Belebung der innerstädtischen Wirtschaft ist da eines der zentralen Punkte, weitergegangen ist bisher aber – etwa mit der Sommerbühne – nur teilweise etwas. Mit City-App und Stadtmarketing stehen nun zwei zentrale Vorhaben auf der Agenda. Ob sie gelingen oder nicht – auch daran wird die Koalition am Ende dieser Periode zu messen sein.