Planung mit Weitsicht

Drei Punkte gegen das bis dato ungeschlagene Team Wiener Linien Elektra – die Festung Pittentalstadion hält zumindest zwei weitere Wochen. Rund ein Viertel der Meisterschaft ist gespielt, Scheiblingkirchen hat sich stark in der Regionalliga eingelebt – Platz vier als Wasserstandsmeldung eine wunderschöne Momentaufnahme.

Was das heißt: Scheiblingkirchen kann mit der gewohnten Portion Mut, Planungen mit Weitsicht in die Wege leiten. Hier gilt es herauszufinden, wie Regionalliga-tauglich das Eigenbau-Pool tatsächlich ist. Scheiblingkirchen hat nach aktuellem Stand in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun, auch wenn drei Vereine den Gang in die Landesligen antreten müssen. Zeit genug, um schon jetzt das Formen des Kaders der Zukunft zu beginnen. Mit Spielern wie Paul Wustinger oder Tobias Meier regelmäßig in der Startelf ist dahingehend der erste Schritt bereits gesetzt.