Pluspunkt für Euphorie

„Die gute Stimmung mitnehmen“ – das gilt es bekanntlich nach einer starken Meistersaison für die Aufgabe eine Liga höher. Oft ist das gar nicht so leicht – weil oft fast zwei Monate zwischen dem letzten Pflichtspiel der Vorsaison und dem Start der nächsten Saison liegen. Da kann viel passieren, da reichen drei, vier Vorbereitungspartien, die schlecht laufen, eine Verletzung von einem Leistungsträger…

Und genau das kann Scheiblingkirchen in die Karten spielen: Mit der kürzesten Vorbereitung in der Vereinsgeschichte kann Scheiblingkirchen die Euphoriewelle perfekt konservieren – und gleich nachlegen. Denn gegen Deutschlandsberg im ÖFB-Cup hat Scheiblingkirchen mindestens Außenseiterchancen, im Regionalliga-Cup gegen Krems ist sowieso alles möglich. Mit zwei Erfolgserlebnissen in den beiden Cup-Bewerben geht dann auch der Saisonstart in eine schwierige Spielzeit leichter von der Hand.