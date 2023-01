Problem gehört gelöst

Wirklich ideal war sie ja nie, die Verkehrslösung mit dem „Guglhupf“, der im Volksmund sogenannten Südbahn-Überführung an der Peischinger Trift in Neunkirchen. Das hat sich auch mit der Neuerrichtung, in die die ÖBB rund eine Million Euro investierte, nicht geändert.

Die Fahrbahn ist zu schmal, es können keine zwei Fahrzeuge nebeneinander passieren und der Gegenverkehr ist uneinsichtig. Was immer wieder zu gefährlichen Situationen, vor allem wenn sich zwei Fahrzeuge an der Spitze begegnen, führt und auch schon in der Vergangenheit geführt hat.

Eigentlich ist es ein Wunder, dass hier nicht schon ein schwerer Unfall passiert ist. Dass Handlungsbedarf gegeben ist, hat auch die Politik erkannt. Eine Signalanlage kann eine rasche und kostengünstige Lösung sein. Idealer wäre es aber gewesen, so eine Sicherheitsmaßnahme gleich beim Neubau mitzuplanen.