Projekt auch große Chance

Es ist ein Projekt, das innerhalb der Koalition zwischen ÖVP und Grünen in Neunkirchen durchaus für heftigeren Diskussionsstoff gesorgt hat: Die notwendige Umwidmung des Grundstücks an der B 17, wo der Rewe-Konzern große Pläne wälzt und gleich mehrere Geschäfte errichten möchte.

Denn eine zusätzliche Bodenversiegelung – und die wird flächenmäßig nicht gerade gering ausfallen – ist in Zeiten wie diesen verständlicherweise nicht gerne gesehen. Allerdings besteht gerade in diesem Projekt auch eine große Chance. Für Konzern und Stadt. Die Chance, es allen zu zeigen, dass es besser geht. Die Chance, dass Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen keine leeren Worte sind. So gesehen könnte das Neunkirchner Projekt auch zu einem Vorzeigemodell werden.

Noch lässt man sich bei Rewe nicht in die Karten blicken. Ein schmaler Grat zwischen Ökologie und Ökonomie.