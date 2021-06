Keine Frage, auch wenn die Anschaffung der Stadt der großen Bühne für den Neunkirchner Hauptplatz politisch nicht abgestimmt war, ein Gewinn für das Stadtzentrum ist sie allemal.

Allerdings nur punktuell: Denn, und da muss man ehrlich sein, die meisten Veranstaltungen spielen sich am Abend ab. Zu einem Zeitpunkt, wo die Geschäfte längst geschlossen haben. Die Hauptprofiteure sind deshalb sicher in der Gastronomie beheimatet. An sich auch kein Problem, war durch die Corona-Krise ja gerade diese Branche arg gebeutelt.

Dennoch darf man auch auf die Wirtschaft nicht vergessen. Es fehlt nach wie vor ein Gesamtkonzept, in das diese einbezogen ist. Warum wird nicht einmal im Kleinen begonnen? Indem beispielsweise ein Bühnenauftritt mit der einst so erfolgreichen Langen Einkaufsnacht kombiniert wird? Natürlich gibt es bei weitem nicht mehr diese Vielzahl an Angeboten wie damals. Aber wer keinen Anfang macht, der kann auch auf nichts aufbauen.