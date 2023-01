Schade, aber kein Fehlstart

Eine City-App sowie ein Stadtmarketing – mit diesen beiden Instrumenten will die Stadtspitze der strauchelnden (innerstädtischen) Wirtschaft unter die Arme greifen. Angekündigt bei der NÖN-Podiumsdiskussion im Mai, steht nun fest: Beide Vorhaben verzögern sich. Die City-App soll erst Ende Jänner „on air“ gehen, das Stadtmarketing gar erst im heurigen Sommer.

Artikel #349095977 Stadtmarketing und App verzögern sich in Neunkirchen

Was die App betrifft, war man zuletzt wohl einfach zu optimistisch. Ein Start mitten im Weihnachtsgeschäft schien verlockend, war in der Praxis aber nicht realisierbar. Der (etwas) verzögerte Start ist daher kein Beinbruch. In weiterer Ferne scheint unterdessen allerdings das Stadtmarketing – es fehlt nicht nur ein Leiter oder eine Leiterin, sondern auch ein Bürostandort. Die Feststellung, dass es hier „keinen Schnellschuss“ geben darf, wie der Bürgermeister sagt, stimmt – trotzdem muss der nun angepeilte Termin unbedingt halten. Dafür braucht es ab sofort aber mehr Tempo.