Schaden begrenzen

Probleme ohne Ende: Wie in der Vorwoche bekannt wurde, wird sich die Fertigstellung des nicht unumstrittenen Semmering-Basistunnels weiter verschieben. Und nicht nur das: Die Verzögerung bringt auch noch eine Kostensteigerung von rund 360 Millionen Euro mit sich.

Es ist abermals die Natur, die sich gegen das Projekt vehement zur Wehr setzt und für Rückschläge sorgt. Waren es zuletzt mehrere Wassereinbrüche, die die Planer beschäftigten, so ist nun eine geologische Störzone im Grassberg beim Vortrieb hinderlich und führt zur Verlängerung der Bauzeit.

Die Kritiker werden sich in all ihren Bedenken, die sie bereits im Vorfeld geäußert haben, bestätigt fühlen. Dass bei so einem epochalen Projekt immer Unvorhersehbares passieren kann, ist logisch. Klar ist auch, dass es kein Zurück mehr gibt. Am wichtigsten wird aber sein, dass trotz aller Schwierigkeiten am Ende keine nachhaltigen Schäden in der Region bleiben.