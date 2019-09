Nach drei Runden in der 1. Klasse Süd haben nur zwei Mannschaften einen perfekten Start hingelegt – Wiesmath und Neunkirchen. Während beim Vize-Meister Wiesmath der Vorsaison die Quote darauf relativ niedrig war, fallen Neunkirchens neun von neun möglichen Punkte durchaus in die Kategorie „Überraschung“.

Ein souveräner Meistertitel in der 2. Klasse Wechsel war natürlich ein Indiz für eine mögliche Fortsetzung in der nächst höheren Liga – aber den hatten in der Vergangenheit auch andere Mannschaften, die aber eine Bruchlandung hinlegten. Deswegen war der Auftakt für Neunkirchen alles andere als eine „g‘mahte Wies‘n“. Mit Liga-Urgestein Pitten, Co-Aufsteiger Oberwaltersdorf und Wundertüte Weissenbach waren die Gegner auch durchaus knackig…

Der Schlüssel für Neunkirchens Lauf zum Start? Die Defensive – mit nur zwei Gegentoren in diesen drei Partien stimmt die Arbeit gegen den Ball und die Grundordnung. Mit Sicherheit ganz entscheidend dafür waren auch die Transfers. Mit Tormann Martin Skarek und Verteidiger Srdan Tonkovic hat Neunkirchen zwei absolute Top-Leute auf ihren Positionen im Team.

Der sportliche Erfolg täuscht aktuell über die Gräben auf, die Präsidentin Irene Chini-Binder zum Rücktritt bewogen – noch…