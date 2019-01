Die Geschichte des WIFI in Neunkirchen ist auch untrennbar mit einem Namen verbunden: Dem von Josef Brechelmacher. 23 Jahre leitete der Ternitzer erfolgreich die Geschicke des Wirtschaftsförderungsinstituts.

Nun hört er, zumindest für Außenstehende, überraschend auf, und nimmt das Angebot der Altersteilzeit seines Arbeitgebers an. Beerbt wird der 60-Jährige in seiner Funktion – und das klingt doch etwas skurril – von einem 63-Jährigen.

Johann Wagner war bislang WIFI-Leiter in Mödling und genießt einen Topruf. Der Entscheidung kann man natürlich berechtigterweise auch zu Gute halten, dass der in Thernberg wohnhafte Wagner künftig einen weit kürzeren Anfahrtsweg zu seinem Arbeitsplatz hat, als bisher. Was menschlich sicherlich verständlich ist.

Bei der Signalwirkung nach außen und einer zukunftsweisenden Entscheidung sieht das allerdings doch etwas anders aus. Da haben sich viele auch zu Recht eine andere und längerfristige Lösung erwartet.