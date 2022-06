Solidarität ist gefragt

Die Zeiten werden härter, das Geld wird knapper. Steigende Energiepreise, aber auch die steigenden Kosten bei Artikeln für den Bedarf des täglichen Lebens sorgen dafür, dass viele Familien jeden Euro zweimal umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben. Manche davon werden sogar an das Existenzminimum gedrängt.

Auf der Strecke bleiben wie so oft die Ärmsten der Gesellschaft. Hier vor allem Kinder, auch im Bezirk Neunkirchen. Um diesen zumindest einmal im Jahr eine unbeschwerte Zeit zu schenken, hat die Bezirkshauptmannschaft vor vielen Jahren ihre Ferienaktion ins Leben gerufen. Aufgrund der Pandemie waren in den letzten beiden Jahren kaum Spendensammlungen möglich, die Kinder wurden dankenswerterweise aber dennoch in den Urlaub geschickt.

Jetzt läuft die Aktion wieder an. Zeigen Sie sich bitte wieder solidarisch. Vor allem dann, wenn Ihnen am Monatsende doch noch ein bisschen etwas im Börserl bleiben sollte!